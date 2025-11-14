Homem morre em acidente na BR-392, em Rio Grande

Sinistro ocorreu entre o trevo da RS-734 e o Distrito Industrial. Thaina Martins / RBS TV

Edemilson Ávila Troca, de 42 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (14), na BR-392, em Rio Grande. A colisão envolveu uma moto e um caminhão.

A vítima fatal dirigia a motocicleta, quando colidiu na traseira da carreta de carga. O condutor do caminhão não ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, no quilômetro 10 da rodovia - próximo a um posto de combustível, entre o trevo da RS-734 e o Distrito Industrial.