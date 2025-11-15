Homem morre em acidente entre três caminhões na BR-392, em Rio Grande

Três caminhões colidiram nesta sexta-feira (14). Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem morreu em um acidente nesta sexta-feira (14) na BR-392 em Rio Grande, no sul do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 30 anos, era motorista de um caminhão que se envolveu em um engavetamento com outros dois caminhões.

O acidente ocorreu por volta das 15h no km 10 da rodovia. O caminhão, com placas de Capão do Leão, colidiu na traseira de um semi reboque tracionado por outro veículo de carga, de Pelotas. A cabine onde estava a vítima se desprendeu do veículo.