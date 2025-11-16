Homem morre após capotamento de carro na RS-101, em Capivari do Sul

Dois homens foram arremessados do carro, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar. CRBM / Divulgação

Um homem de 41 anos morreu após o carro que dirigia capotar na RS-101, em Capivari do Sul, na manhã deste domingo (16). O veículo, um Fiat Palio Weekend, seguia no sentido Osório–Capivari do Sul quando saiu da pista e capotou. O acidente ocorreu por volta das 6h, próximo ao km 124.

O condutor e o passageiro foram arremessados para fora do carro. O motorista morreu no local, enquanto o passageiro, de 35 anos, ficou ferido e recebeu atendimento no hospital de Palmares do Sul.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), não há bloqueio na rodovia. As vítimas ainda não foram identificadas.