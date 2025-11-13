Duas pessoas ficam feridas em acidente no Distrito Industrial de Rio Grande

Passageiros de um dos veículos ficaram feridos. Divulgação / Ecovias Sul

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão traseira seguida de engavetamento no Distrito Industrial de Rio Grande na manhã desta quinta-feira (13). O acidente envolveu dois carros — um Hyundai HB20 e um Fiat Palio — e uma carreta.

De acordo com informações da Ecovias Sul, concessionária responsável pela rodovia, as pessoas feridas estavam em um dos veículos. Elas foram atendidas e removidas pelo Samu para o pronto socorro da Santa Casa de Rio Grande. As demais vítimas não se feriram.