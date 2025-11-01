Estudante de Direito é preso após atropelamento e morte de ciclista de 14 anos no Cassino

Um estudante de Direito de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (31) após o atropelamento e morte de um adolescente de 14 anos no km 1 da RS-734, perto da Praia do Cassino, em Rio Grande. A vítima estava de bicicleta e morreu no local.
O motorista conduzia um veículo Nissan March preto. Segundo a Polícia Civil, os agentes que atenderam a ocorrência constataram que o jovem apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia.
Ambos trafegavam no sentido Cassino-Rio Grande. A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.
A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local do acidente, onde realizaram os levantamentos necessários.
O motorista foi preso suspeito do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool. O caso continuará sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Grande.