Estudante de Direito é preso após atropelamento e morte de ciclista de 14 anos no Cassino

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira na RS-734. Divulgação / Polícia Civil

Um estudante de Direito de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (31) após o atropelamento e morte de um adolescente de 14 anos no km 1 da RS-734, perto da Praia do Cassino, em Rio Grande. A vítima estava de bicicleta e morreu no local.

O motorista conduzia um veículo Nissan March preto. Segundo a Polícia Civil, os agentes que atenderam a ocorrência constataram que o jovem apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia.

Ambos trafegavam no sentido Cassino-Rio Grande. A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local do acidente, onde realizaram os levantamentos necessários.