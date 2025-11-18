Trânsito

Trânsito
Notícia

BR-116 tem tráfego bloqueado para remoção de carreta acidentada no km 505, em Pelotas

Operação com guincho pesado interrompeu o fluxo no sentido Camaquã; acidente na segunda-feira envolveu carreta com 35 bovinos

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS