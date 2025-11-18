BR-116 tem tráfego bloqueado para remoção de carreta acidentada no km 505, em Pelotas

Veículo que saiu da pista na tarde de segunda-feira foi retirado por equipe da Ecovias Sul. Divulgação / Ecovias Sul

A BR-116 voltou a registrar bloqueio total de pista na manhã desta terça-feira (18), no km 505, em Pelotas, sentido Norte (em direção a Camaquã). A interrupção do tráfego ocorre para a remoção da carreta que saiu da pista na tarde de segunda-feira (17), operação que é realizada com o apoio de um guincho pesado da Ecovias Sul. A previsão inicial é de cerca de 30 minutos de bloqueio, conforme a concessionária.

O acidente de ontem envolveu uma carreta que transportava 35 bovinos no sentido Pelotas. O motorista ficou aproximadamente 1h30 preso nas ferragens e foi resgatado pelas equipes da Ecovias Sul. Ele sofreu apenas escoriações e não teve a identidade divulgada.

Após a saída de pista, parte dos animais ficou solta na rodovia, o que levou à interdição total do sentido Camaquã ainda na segunda-feira. O tráfego chegou a ser liberado em meia pista ao longo da tarde, mas o fluxo permaneceu lento no trecho.

Com a retirada do veículo nesta terça, a expectativa é de que o trânsito seja normalizado ao longo da manhã.