Após novo desmoronamento de viaduto na BR-116 em Pelotas, Ecovias aciona ANTT para investigar falhas

Stéfane Costa / RBS TV

Ao menos três desmoronamentos foram registrados neste ano em viadutos da BR-116, em Pelotas. As ocorrências aconteceram nas estruturas sob a Avenida 25 de Julho, no quilômetro 521, e nas proximidades do acesso à Vila Princesa, no quilômetro 514. Um quarto episódio já havia sido registrado em agosto de 2024.

Segundo a Ecovias Sul, as causas ainda não são precisas. Em nota, a concessionária informou que acionou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que sejam realizados estudos que expliquem a repetição dos desabamentos.

Leia Mais Trecho da BR-116 em Pelotas fica totalmente bloqueado após desmoronamento de estrutura de viaduto

O caso mais recente ocorreu na madrugada de quinta-feira (27), quando parte da estrutura do viaduto sob a Avenida 25 de Julho cedeu, bloqueando totalmente a pista principal no sentido Pelotas–Capital. No dia 7 de novembro, fragmentos de concreto já haviam caído do viaduto no quilômetro 514, também exigindo bloqueio.

Outras duas ocorrências — em agosto de 2024 e fevereiro deste ano — igualmente resultaram em interdições e desvios pela via lateral, medida que provoca congestionamentos frequentes na região.

A Ecovias Sul afirma que não houve possibilidade de antecipar o acidente desta semana.

— A Ecovias Sul reforça que mantém a manutenção e o monitoramento constante de viadutos e pontes sob sua concessão, antecipando riscos e corrigindo danos preventivamente, como ocorreu, por exemplo, na Ponte do Retiro em outubro — diz a nota.