Trânsito
Após novo desmoronamento de viaduto na BR-116 em Pelotas, Ecovias aciona ANTT para investigar falhas

Trechos nos quilômetros 521 e 514 voltaram a ceder; Ecovias Sul diz que não havia indícios prévios e prevê obras de recuperação nas próximas semanas

Joanna Manhago

