Após morte de adolescente, comunidade do Bolaxa pede implementação de lombada eletrônica na RS-734

A solicitação da comunidade é de que a velocidade seja reduzida para 30 km/h.

A prefeitura de Rio Grande e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) estiveram reunidos, na manhã desta quarta-feira (5), para discutir medidas de segurança no trecho do km 1 da RS-734, que dá acesso ao bairro Bolaxa, nas proximidades da Praia do Cassino.

O encontro ocorreu após o atropelamento que vitimou um adolescente de 14 anos na localidade, na última sexta-feira (31).

Conforme a prefeitura, a demanda surgiu dos moradores da localidade, que procuraram o Executivo solicitando a instalação um redutor de velocidade, como uma lombada eletrônica, para aumentar a segurança dos pedestres. A proposta conta com o apoio da direção das escolas Ana Neri e Déborah Sayão, situadas na região.

— Muitas crianças atravessam diariamente de bicicleta ou a pé, e o fluxo de carros aumentou muito. Eles passam sempre em velocidade alta — relata Roselle Rodrigues, diretora da escola Déborah Sayão.

Atualmente, a velocidade máxima permitida na via é de 50 km/h. A solicitação da comunidade é de que a velocidade seja reduzida para 30 km/h.

— Já aconteceu uma tragédia e não queremos que aconteça de novo. Por isso queremos algum redutor de velocidade. Isso vai proteger nossas crianças e toda a comunidade que passa por aqui todos os dias — afirma Cláudia Fernandes, mãe de um aluno da escola Ana Neri.