Após 10 horas, duas pessoas são resgatadas com vida de acidente em Canguçu

Duas pessoas foram resgatadas com vida na madrugada deste domingo (16), em Canguçu, após um acidente no km 119 da BR-392. A operação de resgate durou cerca de 10 horas.

As duas vítimas ficaram presas nas ferragens de uma carreta que saiu da pista por volta das 15h de sábado (15).

De acordo com a Ecovias Sul, concessionária que administra o Polo Rodoviário de Pelotas, as vítimas apresentavam estado grave.

O primeiro resgate ocorreu por volta das 18h de sábado, e o ferido foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Canguçu.

O segundo necessitou de uma operação mais complexa, que exigiu a movimentação do caminhão e só terminou à 1h40min deste domingo (16).

O veículo estava em uma área de mata, em terreno íngreme, o que dificultou os trabalhos e exigiu técnicas de desencarceramento.

A ação mobilizou duas equipes de resgate, um guincho leve, um guincho pesado e uma equipe de inspeção de tráfego.

O atendimento no local envolveu a Ecovias Sul, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, SAMU e Polícia Rodoviária Federal (PRF).