Veículo da Aeronáutica capota na BR-392 em Canguçu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não divulgou a identidade do motorista. Ecovias Sul / Divulgação

Um veículo oficial da Aeronáutica capotou nesta quarta-feira (29) no quilômetro 120 da BR-392, em Canguçu. O condutor, um jovem de 22 anos natural de Pelotas, sofreu ferimentos leves nas mãos e foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo está registrado em nome do Comando da Aeronáutica.

Equipes da Ecovias Sul, concessionária responsável pelo trecho, atendem à ocorrência e orientam os motoristas a redobrarem a atenção no trecho e a respeitarem a sinalização.



