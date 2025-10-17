Trecho recém asfaltado da Fernando Osório é removido e será refeito em Pelotas

Novo asfalto estava sendo aplicado na manhã desta sexta-feira. Douglas Dutra / Grupo RBS

O asfalto de um trecho de cerca de 500 metros da Avenida Fernando Osório, em Pelotas, precisou ser removido e será refeito após um vazamento em redes de água e esgoto do Sanep provocar rachaduras no pavimento, que havia sido concluído há poucos meses.

A Construtora Pelotense, contratada para a obra de requalificação iniciada em agosto do ano passado, já removeu o pavimento danificado e um novo asfalto já está sendo aplicado. Na manhã desta sexta-feira, o trânsito entre as ruas Dr. Bruno Chaves e João Germano Fiss no sentido centro estava em meia pista.

O engenheiro da Construtora Pelotense responsável pela obra, Guilherme Schneid, afirma que o vazamento não foi identificado antes das obras. Segundo ele, o novo asfalto deve ser concluído ainda nessa sexta-feira.

— Nós tivemos um grande vazamento do Sanep ali, que acabou enfraquecendo a nossa estrutura de pavimento e acabou representando na superfície, o asfalto ficou trincado. A gente fez essa correção paliativa para que tenha mais durabilidade e não tenha essas patologias tão cedo — afirma.

Questionada, a prefeitura afirmou que o ajuste é sob responsabilidade da empresa contratada. Segundo a gestão, “são recomposições do serviços, como uma garantia” e “todo custo do retrabalho é a cargo da empresa”.

O Sanep informou que não há vazamento atualmente no local e que, toda vez que foi acionado pela empresa, realizou o conserto.

Obra de R$ 17 milhões

A requalificação da Avenida Fernando Osório, a principal via da Zona Norte de Pelotas, começou em agosto de 2024. O trecho requalificado começa na Praça do Colono e vai até a BR-116, totalizando 7,3 quilômetros de extensão.