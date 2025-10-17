Prefeitos pedem que Dnit mantenha serviços oferecidos por concessionária nas rodovias da Zona Sul

Contrato com a Ecovias Sul termina em março de 2026. Ecosul / Divulgação

Prefeitos da Zona Sul do Estado entregaram ao Tribunal de Contas da União (TCU) um relatório pedindo que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a seja obrigado a continuar ofertando os mesmos serviços da Ecovias Sul na BR-116 e na BR-392 após o término do contrato de concessão, em março de 2026.

A comitiva de 16 prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) esteve na capital federal entre os dias 13 e 17 de outubro para uma série de agendas em ministérios e com parlamentares.

Segundo o presidente da Azonasul e prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), o Dnit sinalizou, durante encontro com os prefeitos, que será responsável apenas pela manutenção das rodovias, mas não ficará responsável por uma série de serviços que hoje são ofertados pela concessionária, como atendimentos de saúde e socorro.

— A gente está buscando outras alternativas para dar segurança às pessoas que usam esse trecho. Traz uma insegurança muito grande se a gente não tiver os serviços que são primordiais e básicos — afirma. Segundo ele, nos próximos dias o documento será entregue ao Ministério Público Federal.

O Ministério dos Transportes informou aos prefeitos que não existe possibilidade de prorrogação do contrato com a Ecovias Sul.

— A gente não quer ter o peso dessa responsabilidade de perder uma vítima de acidente por falta de socorro médico, socorro de ambulância, ou precisar socorrer numa ribanceira e não ter gente treinada para rapel, ou um caminhão pegar fogo e não ter quem retire — desabafa Madruga.

No começo do mês, o Dnit lançou a licitação para a primeira das quatro contratações previstas para a manutenção da BR-116 e da BR-392 após o fim do contrato com a Ecovias Sul. Os serviços incluem apenas a manutenção do pavimento dos 457 quilômetros de rodovia.

Outras pautas

A missão também levou a Brasília uma série de pautas da região. Uma delas foi um pedido à bancada gaúcha de R$ 700 mil para cada um dos 23 municípios da região para a aquisição de maquinário para a manutenção de estradas e apoio a agricultura.

O senador Paulo Paim (PT), se comprometeu destinar R$ 400 mil para cada município, também para a aquisição de máquinas pesadas.