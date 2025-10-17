Trânsito

Polo Rodoviário
Notícia

Prefeitos pedem que Dnit mantenha serviços oferecidos por concessionária nas rodovias da Zona Sul

Azonasul busca obrigar a continuidade de serviços de socorro e atendimento após o fim da concessão da BR-116 e da BR-392

Igor Islabão

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS