Ponte do Retiro terá bloqueio para obra de reforço estrutural

A Ponte do Retiro, na BR-116 em Pelotas, ficará bloqueada para obras de reforço estrutural neste sábado (4) após um rompimento em um dos reforços.

A interrupção da estrutura mudará o fluxo de veículos entre a Praça de Pedágio do Retiro e o viaduto da Vila Princesa. Os trabalhos devem começar pela manhã e se estender até a tarde de sábado.

Segundo a Ecovias Sul, a obra irá trocar uma das partes que ajudam a reforçar a estrutura da ponte. Serão instaladas barras de aço que serão fixadas em uma nova base.

O problema foi observado pela concessionária durante inspeção técnica anual, há duas semanas. O trânsito ficou em apenas uma pista para diminuir o esforço sobre a estrutura até que as obras fossem feitas.

Todo trânsito entre a Praça de Pedágio do Retiro até o viaduto da Vila Princesa será desviado para a pista sentido Pelotas / Porto Alegre e vias laterais.

Mudanças

Os veículos que vêm do sentido Porto Alegre/Pelotas serão desviados a partir do km 510.

Quem utiliza a ERS-737, saindo de Arroio do Padre, precisará utilizar a alça contrária para acessar os dois sentidos da via.

O trânsito funcionará em pare e siga junto ao contorno do Caex. Quem está no sentido Pelotas utilizará a pista lateral, onde vai acessar o viaduto da Vila Princesa e retornará a BR-116 no quilômetro 514.





