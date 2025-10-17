Obras alteram tráfego na BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, no domingo

A alteração é devido à realização de serviços de revitalização da sinalização horizontal na localidade. Ecovias Sul / Divulgação

Motoristas que trafegam pela rodovia BR-392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande, devem redobrar a atenção neste domingo (19). A Ecovias Sul realizará uma intervenção na via, entre o km 57 e o km 61, nas proximidades da ponte sobre o canal São Gonçalo.

A alteração ocorre devido à realização de serviços de revitalização da sinalização horizontal na localidade.

Durante a realização dos trabalhos, o tráfego na rodovia operará no sistema "pare e siga", com alternância de fluxo em uma das faixas.

O trecho será devidamente sinalizado para garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas na operação.

As atividades estão programadas para começar por volta das 8h30min de domingo, e devem seguir até o fim da tarde do mesmo dia, conforme as condições climáticas.