Obras alteram tráfego na BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, no domingo

Motoristas que trafegam pela rodovia BR-392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande, devem redobrar a atenção neste domingo (19). A Ecovias Sul realizará uma intervenção na via, entre o km 57 e o km 61, nas proximidades da ponte sobre o canal São Gonçalo.
A alteração ocorre devido à realização de serviços de revitalização da sinalização horizontal na localidade.
Durante a realização dos trabalhos, o tráfego na rodovia operará no sistema "pare e siga", com alternância de fluxo em uma das faixas.
O trecho será devidamente sinalizado para garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas na operação.
As atividades estão programadas para começar por volta das 8h30min de domingo, e devem seguir até o fim da tarde do mesmo dia, conforme as condições climáticas.
A concessionária Ecovias Sul, responsável pela rodovia, orienta que os motoristas programem seus deslocamentos e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao se aproximarem da área em obras.