Trânsito

Sul do Estado
Notícia

Motociclista morre em acidente na BR-116 em São Lourenço do Sul

Homem de 31 anos, natural de Rio Grande, perdeu o controle da moto e colidiu contra o guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Passo das Pedras

Frederico Feijó

