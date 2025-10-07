Motociclista morre em acidente na BR-116 em São Lourenço do Sul

Motociclista perdeu o controle da Honda CB 300 na ponte sobre o Arroio Passo das Pedras, no quilômetro 477 da BR-116, em São Lourenço do Sul. Divulgação / EcoviasSul

Um motociclista morreu no início da manhã desta terça-feira (7) após um acidente no quilômetro 477 da BR-116, em São Lourenço do Sul, no sentido Pelotas. Conforme a concessionária Ecovias Sul, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CB 300, com placas de Novo Hamburgo (RS), que bateu contra o guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Passo das Pedras.

O condutor, um homem de 31 anos, natural de Rio Grande (RS), estava sozinho no veículo e morreu no local. O trânsito chegou a operar em meia pista, no sistema pare e siga, durante o atendimento da ocorrência, mas já foi liberado.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência. Policiais rodoviários federais realizam o levantamento pericial para apurar as causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pelotas.



