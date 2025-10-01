Estacionamento rotativo: saiba como usar a Zona Azul de Pelotas

São 1.568 vagas disponíveis, veículos podem permanecer por até duas horas em uma mesma vaga. Ígor Islabão / Grupo RBS

Os motoristas que precisam estacionar na região central de Pelotas devem usar o estacionamento rotativo na chamada Zona Azul. A área abrange o quadrilátero das ruas Lobo da Costa, Doutor Cassiano, e Gonçalves Chaves, Barão de Santa Tecla, além de parte da Avenida Bento Gonçalves.

Com 1.568 vagas disponíveis, o objetivo da Zona Azul, criada em 2012, é garantir a rotatividade de veículos no centro, permitindo que mais pessoas tenham acesso rápido aos estabelecimentos comerciais. O tempo máximo de permanência em uma mesma vaga é de duas horas.

Como pagar a Zona Azul de Pelotas

O tíquete do estacionamento rotativo de Pelotas pode ser pago de três formas: pelo aplicativo, por QR Code ou no parquímetro físico.

Como pagar pelo aplicativo

O método mais prático é através do aplicativo para smartphones. Basta procurar por ZAE Pelotas nas lojas de aplicativos. Durante o cadastro, é necessário incluir a placa do veículo. Para ativar o tíquete, escolha o tempo de permanência. O aplicativo aceita pagamentos com cartão de crédito e Pix.

Como pagar pelo parquímetro online

Se não quiser baixar o aplicativo, o usuário também pode utilizar o parquímetro virtual. Basta acessar os QR Codes estão espalhados em placas espalhadas pela Zona Azul ou pelo site.

Para utilizá-lo informe a placa do veículo e o tempo que vai utilizar a vaga. Automaticamente, o site irá direcionar para o pagamento via Pix.

Como utilizar o parquímetro físico

O tíquete pode ser ativado em um dos parquímetros físicos espalhados pela Zona Azul.

No equipamento, basta apertar o botão de tempo ou aproximar uma moeda no local de entrada. Depois é necessário informar a placa do veículo.

Para pagar, é necessário inserir moedas ou cartão de estacionamento. Depois é necessário apertar no botão confirmar e o tíquete já está aprovado.

O pagamento também pode ser feito diretamente aos monitores da empresa que fiscalizam o funcionamento da operação.

Valores

30 minutos: R$ 1,40

60 minutos: R$ 2,80

90 minutos: R$ 4,20

120 minutos: R$ 5,60

Regularização por tíquete Vencido: R$ 11,10

Regularização sem tíquete: R$ 18,20



