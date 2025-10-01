Estacionamento rotativo: saiba como usar a Zona Azul de Pelotas

Os motoristas que precisam estacionar na região central de Pelotas devem usar o estacionamento rotativo na chamada Zona Azul. A área abrange o quadrilátero das ruas Lobo da Costa, Doutor Cassiano, e Gonçalves Chaves, Barão de Santa Tecla, além de parte da Avenida Bento Gonçalves.
Com 1.568 vagas disponíveis, o objetivo da Zona Azul, criada em 2012, é garantir a rotatividade de veículos no centro, permitindo que mais pessoas tenham acesso rápido aos estabelecimentos comerciais. O tempo máximo de permanência em uma mesma vaga é de duas horas.
Como pagar a Zona Azul de Pelotas
O tíquete do estacionamento rotativo de Pelotas pode ser pago de três formas: pelo aplicativo, por QR Code ou no parquímetro físico.
Como pagar pelo aplicativo
O método mais prático é através do aplicativo para smartphones. Basta procurar por ZAE Pelotas nas lojas de aplicativos. Durante o cadastro, é necessário incluir a placa do veículo. Para ativar o tíquete, escolha o tempo de permanência. O aplicativo aceita pagamentos com cartão de crédito e Pix.
Como pagar pelo parquímetro online
Se não quiser baixar o aplicativo, o usuário também pode utilizar o parquímetro virtual. Basta acessar os QR Codes estão espalhados em placas espalhadas pela Zona Azul ou pelo site.
Para utilizá-lo informe a placa do veículo e o tempo que vai utilizar a vaga. Automaticamente, o site irá direcionar para o pagamento via Pix.
Como utilizar o parquímetro físico
O tíquete pode ser ativado em um dos parquímetros físicos espalhados pela Zona Azul.
No equipamento, basta apertar o botão de tempo ou aproximar uma moeda no local de entrada. Depois é necessário informar a placa do veículo.
Para pagar, é necessário inserir moedas ou cartão de estacionamento. Depois é necessário apertar no botão confirmar e o tíquete já está aprovado.
O pagamento também pode ser feito diretamente aos monitores da empresa que fiscalizam o funcionamento da operação.
Valores
30 minutos: R$ 1,40
60 minutos: R$ 2,80
90 minutos: R$ 4,20
120 minutos: R$ 5,60
Regularização por tíquete Vencido: R$ 11,10
Regularização sem tíquete: R$ 18,20
