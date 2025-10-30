Trânsito

Acidente
Notícia

Colisão frontal na BR-293 deixa quatro pessoas feridas em Pinheiro Machado

Acidente entre um Celta de Morro Redondo e uma Strada de Belo Horizonte ocorreu no km 95 da rodovia

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS