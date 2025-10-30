Colisão frontal na BR-293 deixa quatro pessoas feridas em Pinheiro Machado

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal registrada por volta das 13h30min desta quinta-feira (30), no km 95 da BR-293, em Pinheiro Machado, na Campanha.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um carro Celta, com placas de Morro Redondo, e uma caminhonete Strada, com placas de Belo Horizonte, que colidiram frontalmente.
A PRF informou ainda que as quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas inicialmente ao Hospital de Pinheiro Machado. Elas seriam transferidas posteriormente para Pelotas.
Em razão do atendimento, o trânsito chegou a ficar em meia pista por 30 minutos, mas foi liberado em seguida.