Carros caem em vala na BR-116, em Camaquã

Motoristas foram encaminhados para o Hospital de Camaquã. Divulgação / Ecovias Sul

Dois carros caíram em uma vala no quilômetro 405 da BR-116, entre Camaquã e Cristal. Os acidentes aconteceram por volta das 5h deste sábado (4).

Segundo a Ecovias Sul, concessionária responsável pelo trecho, apenas os condutores estavam nos veículos e foram encaminhados para o Hospital de Camaquã, um deles em gravidade média e o outro com ferimentos leves.

De acordo com a concessionária, há indícios de que os condutores não obedeceram a sinalização ou se confundiram ao entrar em uma área com bloqueio de pista em razão da obra de duplicação realizada pelo Dnit.



