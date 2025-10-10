Trânsito

Caminhão carregado com toras de madeira tomba na BR-392 e causa lentidão em Rio Grande

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (10), no km 20 da rodovia, no sentido Pelotas; ninguém ficou ferido

Frederico Feijó

