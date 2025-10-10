Caminhão carregado com toras de madeira tomba na BR-392 e causa lentidão em Rio Grande

Caminhão carregado com toras de madeira tombou no km 20 da BR-392, em Rio Grande, e espalhou parte da carga sobre a pista. Divulgação / EcoviasSul

Um caminhão que transportava toras de madeira tombou na manhã desta sexta-feira (10) no km 20 da BR-392, em Rio Grande, no sentido Pelotas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista tentou fazer um retorno na rodovia quando perdeu o controle do veículo.

O condutor não se feriu. Ele passou por teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. Equipes da PRF atuam no local para organizar o tráfego e apurar possíveis infrações.

Segundo a Ecovias Sul, concessionária que administra o trecho, parte da carga se espalhou sobre a pista, provocando lentidão no trânsito. No momento, as toras estão sendo retiradas da pista, e o fluxo segue lento na região.

