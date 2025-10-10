Caminhão carregado com toras de madeira tomba na BR-392 e causa lentidão em Rio Grande

Um caminhão que transportava toras de madeira tombou na manhã desta sexta-feira (10) no km 20 da BR-392, em Rio Grande, no sentido Pelotas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista tentou fazer um retorno na rodovia quando perdeu o controle do veículo.
O condutor não se feriu. Ele passou por teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. Equipes da PRF atuam no local para organizar o tráfego e apurar possíveis infrações.
Segundo a Ecovias Sul, concessionária que administra o trecho, parte da carga se espalhou sobre a pista, provocando lentidão no trânsito. No momento, as toras estão sendo retiradas da pista, e o fluxo segue lento na região.
A concessionária informou que a limpeza da via deve ser concluída ainda nesta manhã, com o apoio de maquinário. O tráfego deve ser normalizado ao longo da manhã.