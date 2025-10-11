Buraqueira da Avenida Adolfo Fetter é alvo de reclamação de moradores em Pelotas

Trecho de 2,5 quilômetros é repleto de buracos e ondulações no asfalto. Igor Islabão / Grupo RBS

A única via de acesso do centro da cidade ao Balneário dos Prazeres, em Pelotas, a Avenida Adolfo Fetter é alvo de reclamações dos moradores da comunidade em razão das condições do trajeto.

As ondulações e buracos na pista dificultam o trajeto dos motoristas por conta dos problemas em um trecho de cerca de 2,5 quilômetros.

— Esses buracos acabam destruindo motos, suspensão de carros, os condutores têm que desviar para não estragar os seus próprios veículos, arriscando bater num carro que vem de frente. Então está bem complicado de trafegar — afirma o motorista de ônibus e morador do bairro, Paulo Torres.

Essa visão também é compartilhada pela aposentada Marinez Simões. Ela lembra que o problema existe há muitos anos e afirma que a situação se agrava cada vez mais.

— São feitos serviços de tapa-buracos de péssima qualidade. Na primeira chuva acaba saindo, ou às vezes não precisa nem chover, só os carros passando em cima já tiraram fora. São muitos remendos um em cima do outro, o que causa aqueles calombos. Um transtorno imenso — conta.

Manifestações pedindo providências

Nas últimas semanas, os moradores realizaram duas manifestações cobrando providências das autoridades. Eles pedem a requalificação do asfalto do trecho após um motociclista morrer em um acidente na via após colidir com uma caminhonete, em 29 de setembro.

O que diz a Prefeitura

O secretário de Obras e Pavimentação de Pelotas, Rogério Salazar, afirma que uma operação tapa-buracos foi realizada na via no começo de junho e que a avenida ficou sem grandes buracos.

Segundo ele, as equipes da secretaria constataram a necessidade de requalificação do trecho. No entanto, a pasta não dispõe de recursos para fazer as obras necessárias.

— Estamos projetando para o ano que vem essa via ser incluída em algum projeto um pouco maior. O ideal seria um reperfilamento total, como nós conseguimos fazer em duas vias importantes da cidade, onde haviam muitas queixas, como por exemplo a Frontino Vieira — afirma.



