Van pega fogo na BR-116, em Cristal

Uma van da Renault pegou fogo na tarde desta segunda-feira (29), no km 421 da BR-116, no município de Cristal. O incidente ocorreu por volta das 15h, enquanto o condutor trafegava no sentido da região norte.
No momento do ocorrido, apenas o motorista estava no automóvel. Ele não sofreu ferimentos.
Em razão do atendimento à ocorrência, a rodovia precisou ser totalmente bloqueada nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária (PRF) estão no local. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.