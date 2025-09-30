Trânsito

Mudança gradual
Notícia

Trânsito de bicicletas será proibido nos calçadões de Pelotas

Prefeitura vai instalar placas nos locais do Centro e do Laranjal após aprovação de lei pela Câmara de Vereadores

Gabriel Veríssimo

