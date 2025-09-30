Trânsito de bicicletas será proibido nos calçadões de Pelotas

A Secretaria de Transporte e Trânsito vai providenciar a confecção das placas. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas vai instalar placas para proibir o tráfego de bicicletas no calçadão do Centro e em toda a extensão do calçadão da Praia do Laranjal.

A medida foi aprovada em julho deste ano pela Câmara de Vereadores, por meio da Lei nº 7.450/2025, promulgada no início de agosto após sanção tácita — quando o Executivo não sanciona nem veta um projeto.

Atualmente, a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) está providenciando a confecção das placas, que serão instaladas nos calçadões. Ainda não há previsão de data para a conclusão do serviço.

Segundo o diretor de Trânsito da STT, Cleo Cardozo, a norma será implementada de forma gradativa.

— A ideia é realizar campanhas educativas voltadas à conscientização da população, tendo em vista que é uma mudança de hábito. A circulação de bicicletas nesses espaços já é rotineira, então é uma mudança cultural.

Ele acrescentou que, em seguida, a secretaria vai estruturar formas de fiscalização de maneira gradual.

— O objetivo é garantir a segurança de pedestres e a correta utilização desses espaços públicos — disse.

Entenda a lei

O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Coitinho (Cidadania), foi protocolado do dia 28 de maio deste ano. A lei autoriza o Executivo a proibir o tráfego de bicicletas nos calçadões do Centro e da Praia do Laranjal. Passeios e eventos ciclísticos oficiais poderão ser realizados mediante autorização da STT.



