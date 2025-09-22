Tarifa de ônibus em São José do Norte terá aumento a partir de quinta-feira 

Segundo a prefeitura, os últimos reajustes haviam ocorrido em 2019 e 2022. Jefferson Botega / Agencia RBS

A tarifa do transporte coletivo de São José do Norte vai ficar mais cara a partir de quinta-feira (25). A medida foi publicada no Decreto Municipal Nº 20.564/2025. Com a nova tabela, diversas linhas urbanas sofrerão aumento nos valores das passagens.

A linha Cidade/Barra terá a tarifa reajustada de R$ 5,50 para R$ 6,50. Já a linha Cidade/Praia passará de R$ 3,50 para R$ 4,93. As linhas Cidade/Várzea e Cidade/Estreito também terão acréscimos, com os valores passando de R$ 10,65 para R$ 14,92.

De acordo com a prefeitura, os últimos reajustes nas linhas Várzea, Estreito e Praia haviam ocorrido em 2019, enquanto a linha da 5ª Seção da Barra teve atualização mais recente, em 2022.

O novo aumento tem como objetivo compensar a defasagem acumulada nos últimos anos e acompanhar a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Este reajuste foi necessário para garantir a viabilidade econômico-financeira das empresas que operam as linhas municipais e manter a qualidade do serviço", afirmou em nota a Secretaria de Transporte e Trânsito de São José do Norte.

Atualmente, segundo a prefeitura, a média de passageiros que utilizam o serviço do transporte coletivo é de 3.589, sendo que 2.778 são pagantes.

A linha com o maior número de passageiros é a Cidade/Barra, que registra 2.800 usuários mensais, dos quais 600 são beneficiados com desconto de 100% na tarifa.





