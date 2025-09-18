Ponte do Retiro em meia pista para obras de manutenção

A Ponte do Retiro está funcionando em meia pista no sentido Pelotas-Jaguarão, no quilômetro 511 da BR-116, em Pelotas. A estrutura da travessia sobre o Arroio Pelotas passa por obras de recuperação. A Ecovias Sul, concessionária que administra a rodovia, não informou o prazo de duração dos trabalhos.