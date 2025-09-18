Ponte do Retiro em meia pista para obras de manutenção

A Ponte do Retiro está funcionando em meia pista no sentido Pelotas-Jaguarão, no quilômetro 511 da BR-116, em Pelotas. A estrutura da travessia sobre o Arroio Pelotas passa por obras de recuperação. A Ecovias Sul, concessionária que administra a rodovia, não informou o prazo de duração dos trabalhos.
Para garantir a segurança dos usuários, foi instalado redutor de velocidade, reforçada a sinalização do local, alertando o estreitamento da pista.
A ponte do Retiro tem 254 metros e foi construída em 1940. A ponte possui 17 vãos, sendo 15 arcos inferiores e dois superiores.