Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento por motocicleta em Rio Grande

De acordo com a Polícia Civil, o motociclista irá responder pelo caso em liberdade. Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher de 67 anos morreu e outra, de 59, ficou ferida após serem atropeladas por uma motocicleta na rua Saturnino de Brito, no bairro São Miguel, em Rio Grande. O acidente aconteceu na última sexta-feira (26), por volta das 19h.

As duas mulheres eram irmãs e atravessavam a via, próximo ao Praça Shopping, quando foram atingidas por um motociclista de 26 anos, que conduzia uma moto Triumph esportiva modelo Tiger Sport. De acordo com a Polícia Civil, ele estaria trafegando em alta velocidade.

Leia Mais Acidentes com mortes triplicaram nas ruas de Rio Grande em 2025

Após o atropelamento, o condutor foi contido por pessoas que passavam pelo local até a chegada das autoridades.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Rio Grande. A mulher de 67 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado. A outra permanece hospitalizada.

Segundo a Brigada Militar, o motociclista também foi levado ao hospital e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi liberado.