Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento por motocicleta em Rio Grande

Uma mulher de 67 anos morreu e outra, de 59, ficou ferida após serem atropeladas por uma motocicleta na rua Saturnino de Brito, no bairro São Miguel, em Rio Grande. O acidente aconteceu na última sexta-feira (26), por volta das 19h.
As duas mulheres eram irmãs e atravessavam a via, próximo ao Praça Shopping, quando foram atingidas por um motociclista de 26 anos, que conduzia uma moto Triumph esportiva modelo Tiger Sport. De acordo com a Polícia Civil, ele estaria trafegando em alta velocidade.
Após o atropelamento, o condutor foi contido por pessoas que passavam pelo local até a chegada das autoridades.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Rio Grande. A mulher de 67 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado. A outra permanece hospitalizada.
Segundo a Brigada Militar, o motociclista também foi levado ao hospital e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi liberado.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rio Grande está investigando o caso. De acordo com a Polícia Civil, o condutor irá responder pelo caso em liberdade.