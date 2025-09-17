Motorista de caminhão morre em colisão na BR-392, em Santana da Boa Vista

Um homem de 55 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-392, em Santana da Boa Vista, no sul do Estado, na noite desta terça-feira (16). A colisão ocorreu por volta das 23h, no quilômetro 214 da rodovia.
Com o impacto, um dos veículos pegou fogo. O motorista que morreu conduzia um dos caminhões. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O condutor do outro veículo não sofreu ferimentos graves.
Além do bloqueio causado pelos veículos, a carga de soja transportada ficou espalhada pela pista, o que dificultou a liberação do tráfego. O trânsito chegou a ficar totalmente interrompido até às 2h30 desta quarta-feira (17).