Motorista de caminhão morre em colisão na BR-392, em Santana da Boa Vista

Um homem de 55 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-392, em Santana da Boa Vista, no sul do Estado, na noite desta terça-feira (16). A colisão ocorreu por volta das 23h, no quilômetro 214 da rodovia.

Com o impacto, um dos veículos pegou fogo. O motorista que morreu conduzia um dos caminhões. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O condutor do outro veículo não sofreu ferimentos graves.