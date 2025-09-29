Motociclista morre em acidente em Pelotas

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Igor Islabão / Grupo RBS

Um motociclista de 36 anos morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira (29) na Avenida Adolfo Fetter — em direção ao Balneário dos Prazeres — no Laranjal, em Pelotas. O acidente aconteceu por volta das 13h30min.

O motociclista conduzia no sentido centro quando bateu de frente com uma camionete Toyota Hilux. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a realizar o atendimento, mas o homem não resistiu e morreu no local.