Trânsito

Infraestrutura
Notícia

Duplicação da RS-734: obra para melhorar o trajeto até o Cassino fica pronta no verão

Trecho de 6,5 quilômetros foi prometido para janeiro de 2024, mas será entregue dois anos depois

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS