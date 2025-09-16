Duplicação da RS-734: obra para melhorar o trajeto até o Cassino fica pronta no verão

A duplicação abrange 6,5 quilômetros, do entroncamento com a BR-392 até o pórtico de entrada da cidade. Laura Cosme / Grupo RBS

Deve estar pronta em janeiro do ano que vem a aguardada duplicação da RS-734, no trecho de 6,5 quilômetros desde o entroncamento com a BR-392 até o pórtico de entrada de Rio Grande. Iniciada em julho de 2022 e prometida para janeiro de 2024, a obra está 60% concluída.

— Até o final deste ano, a estrada estará duplicada. Em 2026, seguem as obras complementares, como os serviços de drenagem — afirma o superintendente regional do Daer em Pelotas, Jorge Antônio de Oliveira Oleques Junior.

Com trabalhos simultâneos nos dois lados da pista, a expectativa é cumprir o restante em quatro meses, e assim proporcionar um deslocamento de Rio Grande até o Cassino em 30 minutos.

Os percalços da obra

A duplicação teve início em junho de 2022 com a construtora Conpasul. Em 2023, durante trabalhos de terraplanagem e drenagem, a empresa necessitou remanejar postes da CEEE Equatorial localizados às margens da rodovia, o que acarretou em paralisação da obra por 30 dias.

Em abril de 2023, a Conpasul desistiu da execução por não conseguir atender aos prazos previstos em contrato. A Construtora Pelotense, segunda colocada na licitação, assumiu os trabalhos em agosto do mesmo ano e segue como a responsável desde então.

Além disso, os serviços ficaram totalmente interormpidos entre setembro e novembro de 2023 e entre maio e junho de 2024, por conta da grande quantidade de chuva nos períodos.

A enchente de 2024 também impactou na logística da obra, provocando atrasos na entrega de materiais e equipamentos. Esses fatores, combinados, resultaram em interrupções parciais ou totais ao longo de quase dois anos.

O investimento da obra é estimado em R$ 60 milhões - R$ 10 milhões a mais do que o orçamento inicial.

O aumento se deve, de acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), aos reajustes anuais previstos em contratos de pavimentação, "necessários para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato". Pela Lei de Licitações, a aplicação do reajuste é automática após 12 meses.

Até o momento, 50% do orçamento foi utilizado.

O que está sendo feito

Os trabalhos neste momento são para alargar a pista, estruturar a pavimentação e fazer terraplanagem. A projeção é que a sinalização vertical nos trechos calçados seja concluída em setembro.

As obras ocorrem de forma simultânea nos dois lados da via. Conforme o Daer, a evolução também depende das condições climáticas.

Impactos no cotidiano da população

Diariamente, motoristas enfrentam congestionamentos e dificuldades de acesso, principalmente, em horários de pico. Laura Cosme / Grupo RBS

O atraso nas obras gera expectativa na população, uma vez que o trecho tem grande fluxo de veículos.

— Essa obra já deveria ter sido concluída há muito tempo, mas acredito que já está trazendo melhorias consideráveis — comenta Júnior Viega, motorista que circula pela rodovia diariamente. — Do Centro ao Cassino, no horário das 19h, está mais rápido. O problema maior é no trajeto Cassino para o Centro, perto da Avenida Argentina e da Avenida Itália, que ainda tem muita lentidão — completa o motorista.

Quem usa o transporte coletivo também espera que reduza o tempo de viagem.

— O trajeto de ônibus, que levaria de 30 a 40 minutos, hoje em dia com as obras leva de 50 minutos a uma hora. O que mais me incomoda ultimamente são os trajetos adaptados que fizeram, cheio de buracos — comenta Nicole Lopes, usuária do transporte coletivo da linha Parque Marinha/Jardim do Sol.

Segundo o Daer, a duplicação trará ganhos significativos para a mobilidade urbana de Rio Grande. Após a conclusão, o trajeto entre o centro da cidade e a Praia do Cassino, que hoje leva em média entre 45 minutos e uma hora nos horários de pico, poderá ser realizado em aproximadamente 30 minutos.