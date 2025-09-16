Dois acidentes com mortes são registrados em dois dias no mesmo local em Pelotas

Em dois dias, dois acidentes com morte de motociclistas foram registrados no mesmo ponto da BR-116, no quilômetro 525, em Pelotas. Na manhã desta terça-feira (16), às 7h40min, um motociclista de 26 anos perdeu o controle da moto e caiu na via lateral, no sentido Jaguarão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem não possuía carteira de habilitação. Ele chegou a ser atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos.
Na segunda-feira (15), outro motociclista, de 18 anos e natural de Pelotas, morreu no local. De acordo com a PRF, a colisão envolveu a motocicleta e a traseira de uma carreta. O jovem morreu na hora, enquanto o motorista da carreta saiu ileso.