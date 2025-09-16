Dois acidentes com mortes são registrados em dois dias no mesmo local em Pelotas

Acidente desta terça-feira ocorreu em pista lateral da BR-116. Ecovias Sul / Divulgação

Em dois dias, dois acidentes com morte de motociclistas foram registrados no mesmo ponto da BR-116, no quilômetro 525, em Pelotas. Na manhã desta terça-feira (16), às 7h40min, um motociclista de 26 anos perdeu o controle da moto e caiu na via lateral, no sentido Jaguarão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem não possuía carteira de habilitação. Ele chegou a ser atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos.

