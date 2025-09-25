Ciclista é atropelada por carro no centro de Rio Grande

Uma ciclista foi atropelada por um veículo do modelo Ford Fiesta, na tarde desta quinta-feira (25), na rótula entre as ruas Benjamin Constant e Doutor Nascimento, no centro de Rio Grande.

Leia Mais Acidentes com mortes triplicaram nas ruas de Rio Grande em 2025

De acordo com a Brigada Militar, a ciclista trafegava pela Rua Benjamin Constant no momento em que o automóvel, que seguia pela Rua Doutor Nascimento, colidiu com ela no cruzamento entre as vias.

A ciclista sofreu lesões, incluindo um ferimento no pé, e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o socorro no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.



