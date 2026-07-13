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"Uma mãe dedicada e esforçada": família faz caminhada por justiça após morte de mulher em Pelotas

Oito dias após o crime no bairro Lindoia, dezenas de amigos e familiares de Gilvanete Quintana da Cunha, 44 anos, protestaram no Calçadão

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Igor Islabão

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