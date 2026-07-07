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Três suspeitos por tentativa de homicídio são presos com mais de 10 quilos de maconha em Rio Grande

Investigados por ataque ocorrido em maio também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo

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Laura Cosme

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