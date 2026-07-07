Três suspeitos por tentativa de homicídio são presos com mais de 10 quilos de maconha em Rio Grande

Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Profilurb I. Divulgação / Polícia Civil

Três homens, de 21, 22 e 25 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil em Rio Grande. Eles são investigados por uma tentativa de homicídio registrada em 23 de maio, na Vila Recreio, e também acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro Profilurb I.

Segundo a investigação, dois dos suspeitos desembarcaram de um veículo e efetuaram disparos contra a vítima, enquanto o terceiro dirigia o automóvel utilizado na ação. As prisões temporárias foram autorizadas pela Justiça com base nas provas reunidas durante o inquérito.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam cerca de 10,5 quilos de maconha e uma arma de fogo. Em razão do material localizado, os três também foram presos em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de droga apreendida reforça os indícios de ligação dos investigados com organizações criminosas que atuam no município. As investigações prosseguem para esclarecer a participação do grupo na tentativa de homicídio e em outros crimes.

