Segurança

Homicídio
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Suspeito de matar vizinho com golpes de machado é preso em flagrante em Rio Grande

Crime ocorreu na região do Corredor do Pesqueiro, próximo ao Povo Novo; Polícia Civil investiga desavença entre os dois moradores como motivação do homicídio

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Joanna Manhago

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