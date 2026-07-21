Suspeito de matar vizinho com golpes de machado é preso em flagrante em Rio Grande

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem, de 43 anos, ocorrido na tarde de segunda-feira (20), no Corredor do Pesqueiro, nas proximidades do Povo Novo, interior de Rio Grande. O principal suspeito do crime, um vizinho da vítima, de 69 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi morta com diversos golpes de machado dentro de uma residência.

O suspeito, foi detido pela Brigada Militar logo após o crime e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a prisão em flagrante por homicídio foi formalizada.

Polícia investiga motivação

As primeiras informações levantadas pela DHPP apontam que o crime teria sido motivado por uma desavença entre os dois homens, que eram vizinhos e já mantinham conflitos anteriores.

— Quando começaram e qual a motivação dessas desavenças ainda precisam ser apuradas — explicou a delegada Ligia Furlanetto, responsável pela investigação.

Apesar da linha inicial de investigação, a Polícia Civil afirma que a motivação e a dinâmica do homicídio ainda serão esclarecidas no decorrer do inquérito.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizou os exames periciais no local do crime ainda na segunda-feira.

Esta foi a 15ª morte violenta na cidade neste ano. Já foram registrados 11 homicídios, dois feminicídios e dois casos de lesão corporal seguida de morte.



