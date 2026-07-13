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Suspeito de matar mulher de 25 anos em Rio Grande está foragido um mês após crime

Corpo foi encontrado no dia 12 de junho, na região da Capilha, com sinais de estrangulamento e ferimentos de arma branca

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Gabriel Veríssimo

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