Suspeito de matar mulher de 25 anos em Rio Grande está foragido um mês após crime

Polícia Civil investiga o caso e pediu a prisão temporária do principal suspeito. Thainá Martins / RBS TV

O principal suspeito de possível um possível feminicídio ocorrido na região da Capilha, em Rio Grande, no dia 12 de junho, está foragido. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela delegada regional da Polícia Civil, Lígia Furlanetto.

Segundo ela, o homem investigado por assassinar a jovem de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Se confirmado o feminicídio, este é o primeiro caso registrado no município em 2026.

— Também foram requisitados exames periciais, incluindo comparação genética, cujos resultados ainda são aguardados, além da realização de outras diligências investigatórias necessárias ao completo esclarecimento dos fatos — explica a delegada.

A polícia ainda não confirma a relação do suspeito com a vítima. No dia do crime, ela foi encontrada morta com sinais de estrangulamento e ferimentos por arma branca.