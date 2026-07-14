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Suspeito de assalto a residência é baleado e preso em Pelotas

Homem teria apontado um revólver contra policiais militares durante a abordagem; família não ficou ferida e bens foram recuperados

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Igor Islabão

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