Suspeito de assalto a residência é baleado e preso em Pelotas

Joias, eletrônicos e a chave do carro da família foram recuperados. Divulgação / Brigada Militar

Um suspeito de assalto a uma residência no bairro Jardim Europa, em Pelotas, foi baleado e preso em flagrante por agentes da Brigada Militar (BM) na noite de segunda-feira (13). Segundo a corporação, o homem, que não teve a identidade revelada, foi atingido após apontar um revólver contra os policiais que atendiam a ocorrência.

Viaturas da BM realizavam patrulhamento na região quando foram acionadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), por meio do telefone 190, com a informação de que um roubo estava em andamento em uma residência na Rua Marília Poliesti. Como as equipes estavam próximas do local, chegaram rapidamente ao endereço e flagraram o suspeito saindo do imóvel.

De acordo com o capitão da BM Tiago Kleinicke de Lima, ao receber ordem de abordagem, o homem desobedeceu a determinação, sacou um revólver calibre .38 que carregava na cintura e apontou a arma em direção aos policiais.

— Nesse momento, os policiais efetuaram disparos para cessar a injusta agressão do indivíduo, vindo a atingi-lo — afirmou o capitão.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pelotas (PSP). Ele permanece internado sob custódia da Polícia Penal e, conforme a Brigada Militar, não corre risco de morrer. A perícia foi acionada para determinar quantos disparos o atingiram.

Proprietária passou mal

Nenhum integrante da família ficou ferido durante o assalto, mas, segundo a BM, os moradores viveram momentos de tensão. Conforme relato das vítimas aos policiais, o suspeito permaneceu durante toda a ação com a arma engatilhada e pronta para disparar.

Após a prisão, os policiais entraram na residência e encontraram a proprietária desmaiada em um dos quartos. Uma segunda equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento médico à mulher.

Ainda segundo o capitão Tiago Kleinicke de Lima, o revólver utilizado pelo suspeito havia sido furtado em outra ocorrência.

— Essa arma era furtada de uma outra ocorrência e estava com cinco munições no tambor — disse.

Bens recuperados

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Pelotas. O suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado, e o inquérito ficará a cargo da Polícia Civil.

Com o homem, os policiais recuperaram todos os pertences levados da residência, entre eles joias, dois telefones celulares, um tablet, uma caixa de som, cartões bancários e a chave do veículo da família, que, segundo a investigação, seria utilizado na fuga.



