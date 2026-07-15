Seis meses após morte de agricultor, investigação chega à esfera federal enquanto Polícia Civil aguarda laudo do IGP

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Produtor de morangos por morto durante durante ação da Brigada Militar, na madrugada de 15 de janeiro, em sua residência, no interior de Pelotas. Arquivo pessoal / Raquel Nörnberg

Seis meses após a morte do agricultor Marcos Nörnberg, durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas, a investigação entrou em uma nova etapa. Enquanto a Polícia Civil aguarda o laudo da reprodução simulada realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para concluir o inquérito, a família conseguiu levar o caso ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que instaurou um procedimento para acompanhar o andamento das apurações.

Segundo o delegado Tiago Carrijo, responsável pelo inquérito, não há novidades na investigação enquanto o laudo do IGP não for encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

— Não há qualquer novidade sobre o caso. A Polícia Civil está aguardando um laudo do IGP sobre a reprodução simulada dos fatos. Assim que esse laudo chegar à delegacia, vamos finalizar o inquérito policial — diz.

A reprodução simulada foi realizada em maio, em duas etapas. A primeira reconstituiu a versão apresentada pelos policiais militares envolvidos na ocorrência. Dias depois, uma nova simulação foi feita com base no relato da família de Marcos Nörnberg.

O documento produzido pelo IGP é considerado uma das últimas etapas da investigação e servirá de base para a conclusão do inquérito. Em nota, a instituição se manifestou sobre o laudo.

"Os trabalhos relacionados ao laudo da Reprodução Simulada dos Fatos (RSF) seguem em andamento. As particularidades do caso exigem rigor metodológico em todas as fases do exame", diz o documento.

Família diz viver à espera de respostas

Para a viúva de Marcos, Raquel Nörnberg, a demora nas investigações impede que a família consiga seguir em frente.

— Eu continuo vivendo um dia de cada vez. Todo dia eu acordo pensando que pode ser hoje que vão sair os relatórios. Não é só a investigação da Polícia Civil. Tem toda a questão da Corregedoria, do Ministério Público, da perícia. São muitas respostas que a gente ainda não tem — frisa.

Segundo ela, diferentes diligências consideradas importantes para o esclarecimento do caso seguem sem conclusão, entre elas a revisão do relatório da Corregedoria da Brigada Militar e perícias realizadas durante a investigação.

— Não tem como a gente dar um passo, porque tudo está parado. A gente precisa dessas respostas até para organizar a cabeça — justifica.

Trauma mudou a rotina

Afastada do trabalho desde janeiro, Raquel conseguiu regularizar a situação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e permanece recebendo benefício após passar por nova perícia médica.

Ela afirma, porém, que os efeitos psicológicos permanecem presentes seis meses depois.

— Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa e independente. Hoje, meus dias são em casa. As pessoas dizem que eu preciso seguir em frente, mas é fácil falar. Difícil é acordar todos os dias vendo que a tua realidade mudou completamente — relata.

Entre as mudanças provocadas pelo trauma, ela conta que ainda não consegue dirigir.

— Desde que tudo isso aconteceu, eu não consegui dirigir. Tenho medo de passar pela polícia. Toda vez que vejo uma viatura, independentemente de quem seja, eu tremo. Faço terapia e acompanhamento com psiquiatra, mas hoje dependo dos meus filhos para me levarem aos lugares — menciona.

Questionada sobre o futuro, Raquel diz que ainda não consegue fazer planos.

— Hoje eu só enxergo essa luta. Eu não consigo imaginar como vai ser a minha vida daqui para frente. Ainda estou tentando enfrentar tudo isso — destaca.

Advogado da família cobra agilidade

O advogado que representa a família, Marcelo Moura, afirma que, embora reconheça a complexidade da investigação, seis meses já seriam suficientes para a conclusão das apurações.

— Temos conhecimento de que o fato é complexo. Estamos aguardando, assim como a Polícia Civil, o encerramento do trabalho do IGP, que diz respeito à reprodução simulada — resume.

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Segundo ele, a demora prolonga o sofrimento da família.

— Especialmente a família tem um sentimento de frustração. Esperava um pouco mais de agilidade nesses encaminhamentos, mas nós estamos aguardando — alega.

Caso passa a ser acompanhado em Brasília

Na última semana, Raquel esteve em Brasília, onde prestou depoimento de quase duas horas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Segundo ela, o órgão instaurou um procedimento para acompanhar o caso e já solicitou informações ao governo do Estado, à Corregedoria da Brigada Militar e a outros órgãos envolvidos na investigação.

— Eu prestei um depoimento de quase duas horas para as pessoas responsáveis pela Ouvidoria. O governo do Estado, a Corregedoria e outros órgãos já foram questionados em relação ao processo — lembra.

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A viúva afirma que o objetivo é acompanhar o andamento das investigações e reunir elementos para futuras medidas, caso sejam necessárias.

Relembre o caso

Marcos Nörnberg morreu em 15 de janeiro, durante uma ação da Brigada Militar em sua propriedade rural, às margens da BR-392, em Pelotas.

O caso ganhou repercussão estadual após familiares contestarem a versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, enquanto a Brigada Militar abriu procedimentos internos para investigar a atuação da guarnição.

Em maio, a reprodução simulada dos fatos foi realizada em duas etapas: uma baseada na versão dos policiais militares e outra no relato apresentado pela família. Desde então, a Polícia Civil aguarda o laudo técnico elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias para concluir o inquérito.

Além do inquérito conduzido pela Polícia Civil, a Corregedoria da Brigada Militar também investiga o caso. O órgão concluiu, inicialmente, que não havia indícios de crime por parte dos agentes. O Ministério Público, porém, discordou desse entendimento e determinou novas diligências, que ainda não foram concluídas.