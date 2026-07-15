Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Seis meses após morte de agricultor, investigação chega à esfera federal enquanto Polícia Civil aguarda laudo do IGP

Inquérito será finalizado após a entrega do resultado da reprodução simulada; família cobra agilidade e busca acompanhamento do Ministério dos Direitos Humanos

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Frederico Feijó

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