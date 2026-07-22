Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Provas de celulares sobre morte de agricultor em Pelotas podem voltar a valer com novo pedido do MP, diz desembargador

Tribunal de Justiça Militar decidiu pela anulação por considerar prazo excessivo; nova delimitação pode viabilizar o uso das informações

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Douglas Dutra

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