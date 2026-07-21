Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Provas contra policiais investigados por morte de agricultor em Pelotas são anuladas pela Justiça Militar

Decisão anulou extração de dados apreendidos durante a investigação contra PMs; colegiado entendeu que a autorização para acessar celulares era ampla demais

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Vitor Rosa

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