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Prefeitura afasta servidora investigada por desvio de R$ 1,5 milhão e abre processo administrativo em Pinheiro Machado

Chefe do Executivo afirma que denúncia foi encaminhada pelo município ao Ministério Público e à Polícia Civil após descoberta de documentos com indícios de fraude

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Felipe Valduga

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