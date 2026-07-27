Polícia prorroga investigação sobre morte de bebê em Pelotas

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) pediu prorrogação do inquérito que investiga a morte de um bebê de um ano e sete meses em Pelotas. O prazo para entrega, que seria nesta segunda-feira (27), foi ampliado até o dia 3 de agosto. De acordo com a Polícia, a mãe da criança continua presa.
Segundo a delegada titular da DPCA, Lisiane Matarredona, a extensão do prazo será utilizado porque é necessário ouvir mais pessoas e realizar diligencias.
— Nós pedimos uma prorrogação. O inquérito vai poder ser concluído até segunda-feira que vem. Por enquanto, matemos o sigilo para não atrapalhar as investigações — afirma.
Entenda o caso
A Polícia Civil investiga a morte de um menino de um ano e sete meses de idade. A criança foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (17), na casa onde morava com a mãe no bairro Fragata.
Conforme o relato inicial à polícia, o menino havia se engasgado com leite. Essa hipótese apresentada pela mãe foi descartada pelo laudo preliminar do Instituto Geral de Perícias (IGP), que apontou traumatismo craniano.
O bebê também tinha marcas pelo corpo, como cortes recentes e cicatrizados. A mulher de 33 anos permanece presa preventivamente no Presídio Estadual de Rio Grande (Perg).
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