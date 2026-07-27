Polícia prorroga investigação sobre morte de bebê em Pelotas

Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Douglas Dutra / Agencia RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) pediu prorrogação do inquérito que investiga a morte de um bebê de um ano e sete meses em Pelotas. O prazo para entrega, que seria nesta segunda-feira (27), foi ampliado até o dia 3 de agosto. De acordo com a Polícia, a mãe da criança continua presa.

Segundo a delegada titular da DPCA, Lisiane Matarredona, a extensão do prazo será utilizado porque é necessário ouvir mais pessoas e realizar diligencias.

— Nós pedimos uma prorrogação. O inquérito vai poder ser concluído até segunda-feira que vem. Por enquanto, matemos o sigilo para não atrapalhar as investigações — afirma.



Entenda o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de um ano e sete meses de idade. A criança foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (17), na casa onde morava com a mãe no bairro Fragata.

Conforme o relato inicial à polícia, o menino havia se engasgado com leite. Essa hipótese apresentada pela mãe foi descartada pelo laudo preliminar do Instituto Geral de Perícias (IGP), que apontou traumatismo craniano.

Mãe foi presa preventigamente. Polícia Civil / Divulgação

O bebê também tinha marcas pelo corpo, como cortes recentes e cicatrizados. A mulher de 33 anos permanece presa preventivamente no Presídio Estadual de Rio Grande (Perg).





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