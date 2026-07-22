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Polícia prende dois suspeitos de integrar grupo responsável por furtos de fios e cabos em Rio Grande

Investigação da Delegacia do Cassino se estendeu por seis meses e resultou na recuperação de grande quantidade de materiais furtados

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Laura Cosme

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