Polícia prende dois suspeitos de integrar grupo responsável por furtos de fios e cabos em Rio Grande

Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (22), durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo investigado por furtos de fios e cabos de energia elétrica na Praia do Cassino, em Rio Grande.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do Cassino, com apoio da Brigada Militar.

Durante o cumprimento das medidas cautelares autorizadas pela Justiça, os policiais também recuperaram uma grande quantidade de fios e cabos de energia elétrica e apreenderam outros materiais considerados importantes para o andamento das investigações.

— A investigação, conduzida ao longo dos últimos seis meses, teve como objetivo identificar os responsáveis pelos diversos furtos que causaram expressivos prejuízos à comunidade, afetando moradores, comerciantes e serviços essenciais em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica — afirma a delegada regional Lígia Furlanetto.

Furtos cresceram em 2026

Os números mostram o avanço desse tipo de crime em Rio Grande. Dados da CEEE Equatorial apontam que, somente nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas 443 ocorrências de furto de fios e cabos, deixando mais de 6,7 mil clientes sem energia elétrica.

Levantamento da Polícia Civil também indica crescimento dos registros ao longo do ano. Até o fim de junho, foram contabilizadas 67 ocorrências no município, média de 11,1 casos por mês. Somente em junho, foram registrados 24 furtos, o maior número mensal de 2026. Nos meses anteriores, houve sete ocorrências em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 10 em abril e 11 em maio.

Conforme a Polícia Civil, a Delegacia do Cassino já havia realizado uma operação semelhante em outubro de 2025. Na ocasião, foram cumpridas medidas cautelares que resultaram em prisões e contribuíram para reduzir esse tipo de crime por mais de cinco meses.

No entanto, segundo a investigação, os furtos voltaram a crescer no primeiro semestre deste ano de forma mais intensa e organizada. Ainda conforme a polícia, os criminosos passaram a ameaçar moradores e até furtar veículos utilizados na prática dos delitos.

Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil identificou os integrantes da associação criminosa e os locais para onde os fios e cabos furtados eram encaminhados para receptação. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou por diversas medidas cautelares, cumpridas nesta quarta-feira.