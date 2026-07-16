Polícia investiga furto de peças metálicas em túmulos de cemitério no sul do Estado

Peças metálicas de túmulos foram furtadas de um cemitério na comunidade de Butiá, na zona rural de São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O crime teria ocorrido na madrugada de terça-feira (14), e a Polícia Civil investiga a autoria e uma possível ligação com um caso semelhante registrado no mesmo dia em Canguçu.

Segundo a investigação, foram levadas letras e molduras de lápides de diferentes sepulturas. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil pelo pastor responsável pela administração do cemitério, que não soube informar quantos túmulos foram atingidos.

De acordo com o delegado Edson Ramalho, imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas para tentar identificar os responsáveis.

Polícia apura possível ligação entre os casos

Na mesma data, a Polícia Civil também registrou o furto de peças metálicas em um cemitério de Canguçu, município localizado a cerca de 60 quilômetros de São Lourenço do Sul.

— Houve furto em cemitério de Canguçu na mesma data. Estamos verificando se foram os mesmos autores — afirma Ramalho.

Até o momento, não há confirmação de que os dois crimes tenham sido praticados pelo mesmo grupo. A investigação prossegue com a análise das imagens de monitoramento e outras diligências para esclarecer a dinâmica dos furtos e identificar os envolvidos.



