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Polícia investiga furto de peças metálicas em túmulos de cemitério no sul do Estado

Agentes investigam vandalismo contra túmulos e buscam conexões com ocorrência idêntica registrada em Canguçu

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Joanna Manhago

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