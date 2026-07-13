Polícia investiga como latrocínio caso de idosa encontrada morta dentro de casa em Pelotas

Draco assumiu a investigação após caso virar suspeita de latrocínio. Igor Islabão / Grupo RBS

A Polícia Civil investiga como latrocínio — roubo seguido de morte — o caso de uma idosa de 75 anos encontrada morta dentro de casa em Pelotas, no sul do Estado, na última sexta-feira (10). O crime ocorreu na Rua Alfredo Satte Alan, no bairro Três Vendas.

A vítima foi identificada como Heloísa Almeida Teixeira. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas, Rafael Lopes, ela foi encontrada com sinais de violência. A causa da morte ainda não foi confirmada e depende do resultado do laudo da necropsia.

Inicialmente, o caso estava sendo investigado como homicídio pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. A partir desta segunda-feira (13), o caso passa a ser apurado pela Draco, após novas informações apontarem o crime de latrocínio.

— As diligências realizadas preliminarmente indicam que se trata de delito patrimonial. Ela não tinha desavenças de importância com ninguém, e foram subtraído alguns bens da residência e dinheiro — explica a titular da DHPP, Walquiria Meder.



