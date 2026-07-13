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Polícia investiga como latrocínio caso de idosa encontrada morta dentro de casa em Pelotas

A vítima, identificada como Heloísa Almeida Teixeira, apresentava sinais de violência; causa da morte ainda não foi divulgada

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Gabriel Veríssimo

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