Polícia investiga como latrocínio caso de idosa encontrada morta dentro de casa em Pelotas

A Polícia Civil investiga como latrocínio — roubo seguido de morte — o caso de uma idosa de 75 anos encontrada morta dentro de casa em Pelotas, no sul do Estado, na última sexta-feira (10). O crime ocorreu na Rua Alfredo Satte Alan, no bairro Três Vendas.
A vítima foi identificada como Heloísa Almeida Teixeira. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas, Rafael Lopes, ela foi encontrada com sinais de violência. A causa da morte ainda não foi confirmada e depende do resultado do laudo da necropsia.
Inicialmente, o caso estava sendo investigado como homicídio pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. A partir desta segunda-feira (13), o caso passa a ser apurado pela Draco, após novas informações apontarem o crime de latrocínio.
— As diligências realizadas preliminarmente indicam que se trata de delito patrimonial. Ela não tinha desavenças de importância com ninguém, e foram subtraído alguns bens da residência e dinheiro — explica a titular da DHPP, Walquiria Meder.
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