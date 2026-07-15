Polícia identifica suspeito de matar idoso em Pelotas; investigado já estava preso por outros crimes

Idoso foi encontrado morto em sua residência no dia 15 de fevereiro de 2026. Igor Islabão / Grupo RBS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, identificou o suspeito pelo assassinato de Ervino da Silva Maia, de 74 anos, ocorrido em fevereiro deste ano. As autoridades cumpriram o mandato de prisão preventiva do homem de 31 anos nesta terça-feira (14).

O crime, classificado como latrocínio, foi desvendado após uma minuciosa investigação técnica apoiada por exames periciais do Instituto Geral de Perícias (IGP).

O investigado possui um extenso histórico criminal, que inclui antecedentes por furtos, roubos e estupro. Ele já estava preso por violação de monitoramento por tornozeleira eletrônica e por envolvimento em outro roubo a residência cometido neste ano.

Para a delegada Walquiria Meder, titular da DHPP de Pelotas, a conclusão do inquérito traz um alento aos familiares.

— Ficamos felizes em poder dar essa resposta à sociedade, especialmente à família da vítima — conclui a delegada.

O crime

O corpo de Ervino foi encontrado na manhã de um domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, na residência onde morava, na Avenida 25 de Julho, localizada no bairro Três Vendas. Sem contato com o idoso desde a sexta-feira anterior, o irmão da vítima foi até o local, encontrou o portão trancado e a porta principal apenas encostada. Ao entrar, deparou-se com o idoso sem vida e com marcas de violência física.

A investigação apontou que o agressor utilizou uma estratégia de aproximação oportunista para ganhar o acesso à residência. O suspeito, de 31 anos, ofereceu pequenos serviços domésticos ao idoso nas semanas que antecederam o crime. Após conquistar a simpatia da vítima e mapear a rotina do imóvel, ele realizou o ataque.

— Esse caso chamou a atenção da nossa equipe porque foi um crime brutal que vitimou uma pessoa vulnerável. Tudo indica que o criminoso se aproximou oferecendo pequenos serviços, ganhando a confiança da vítima e, ao perceber que ela não tinha condições de oferecer nenhuma resistência, acabou cometendo essa covardia para levar o pouco dinheiro que ele tinha na casa — afirmou a delegada titular.

Durante a ação, a vítima foi amordaçada, violentamente agredida e morta por esganadura. A perícia técnica foi essencial para colocar o suspeito na cena do crime. Vestígios coletados na residência e analisados pelo IGP confirmaram a presença física do investigado no local, fornecendo a prova científica que faltava para consolidar a autoria do crime juntamente aos depoimentos coletados.



