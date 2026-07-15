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Polícia identifica suspeito de matar idoso em Pelotas; investigado já estava preso por outros crimes

Investigação aponta que suspeito de asfixiar Ervino da Silva Maia no bairro Três Vendas ganhou a confiança da vítima oferecendo pequenos reparos

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Igor Islabão

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