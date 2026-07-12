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Polícia Civil investiga morte de homem atingido por eucalipto em Canguçu

Inquérito deve apurar se Silmar Maia da Silva, 61 anos, atuava de forma autônoma ou como prestador de serviços

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Gabriel Veríssimo

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