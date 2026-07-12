Polícia Civil investiga morte de homem atingido por eucalipto em Canguçu

Vítima sofreu fraturas no tórax após queda de árvore e foi sepultada na sexta-feira. Igor Islabão / Agência RBS

A Polícia Civil vai investigar a morte de um homem de 61 anos que foi atingido por um eucalipto durante o corte de uma árvore em Canguçu, no sul do Estado. A vítima foi identificada como Silmar Maia da Silva. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (9), no interior do município, em um local chamado Rincão dos Maia.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Canguçu, Luciano Cabrera, será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do fato. Ele explica que o primeiro passo da investigação é entender se o homem trabalhava por conta própria ou era funcionário de alguma empresa.

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Cabrera afirma que Silmar chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas deu entrada na unidade já sem vida. Ele apresentava sinais de fraturas na região do tórax, porém a confirmação da causa da morte depende da conclusão da necropsia.