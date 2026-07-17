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Polícia Civil apura morte de bebê de um ano e sete meses em Pelotas

Criança foi encontrada sem vida no bairro Fragata; corpo passou por necropsia e laudo do IGP deverá esclarecer a causa do óbito

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Frederico Feijó

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