Polícia Civil apura morte de bebê de um ano e sete meses em Pelotas

Caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Douglas Dutra / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de um ano e sete meses, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (17), no bairro Fragata, em Pelotas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela mãe, mas a criança já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou ao local.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino apresentava uma queimadura no braço esquerdo, um corte na orelha esquerda, um hematoma na mão esquerda, escoriações no joelho e um pequeno corte cicatrizado na região esquerda do pescoço. A origem dos machucados ainda é apurada.

Segundo o relato da mãe à polícia, a criança estava doente havia quatro dias, sem conseguir se alimentar, e não recebeu atendimento médico durante esse período.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

— Já temos uma equipe trabalhando no caso. Ela se deslocou ao local e estamos ouvindo testemunhas e familiares. Toda essa movimentação já está acontecendo para entendermos o cenário e a dinâmica dos fatos — afirma a delegada Lisiane Mattarredona.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Perícia vai apontar causa da morte

A delegada informou que ainda aguarda o resultado da perícia antes de estabelecer qualquer relação entre as lesões constatadas no corpo e a morte da criança.

— Consta no boletim de ocorrência que havia essas lesões, mas ainda quero conversar com o médico-legista. Prefiro ter essa confirmação antes de afirmar qualquer coisa. Até o fim da manhã devo conseguir concluir essa conversa e ter uma informação mais precisa — disse.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) para exame de necropsia, que deverá apontar a causa da morte.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em fase inicial. Os depoimentos de familiares e testemunhas, aliados ao laudo pericial, serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do caso.

