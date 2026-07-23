Segurança

Operação Sangradouro
Notícia

Polícia apreende meia tonelada de carne imprópria para consumo em operação contra abigeato em Pelotas

Uma pessoa foi presa em flagrante por maus-tratos em ação que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão

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Laura Cosme

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