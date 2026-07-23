Polícia apreende meia tonelada de carne imprópria para consumo em operação contra abigeato em Pelotas

A Polícia Civil apreendeu quase meia tonelada de carne imprópria para consumo e prendeu uma pessoa em flagrante por maus-tratos a animais durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (23), em Pelotas.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em pontos considerados estratégicos para a investigação, entre eles a Colônia Z3, o Laranjal e áreas próximas aos arroios Pelotas e São Gonçalo.

Batizada de Operação Sangradouro, a ofensiva foi coordenada pela 9ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (9ª Decrab), com apoio da da Vigilância Sanitária de Pelotas.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante por maus-tratos a animais. Além disso, os responsáveis pelos locais foram autuados por crimes contra as relações de consumo e infrações sanitárias.

Segundo a Polícia Civil, a operação busca desarticular um esquema de comercialização ilegal de carne que, conforme as investigações, seria abastecido por animais furtados recentemente de propriedades rurais da região.

— Investigávamos a carneada clandestina de bovinos e também de equinos às margens dos arroios Pelotas e São Gonçalo. Identificamos um grupo suspeito de participar de diversos casos de abigeato na região e, nesta quinta-feira, cumprimos cinco ordens judiciais, incluindo buscas em dois estabelecimentos comerciais e em um abatedouro clandestino — explica a delegada Paula Vieira.

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Como o grupo agia

Um dos principais alvos da operação foi localizado às margens do Arroio Pelotas. No local, os policiais encontraram uma estrutura utilizada para o abate clandestino de animais.

Foram apreendidos cerca de 100 quilos de carne, equipamentos utilizados no abate e uma embarcação que, segundo a investigação, fazia parte da logística do grupo criminoso.

— Pelo que conseguimos comprovar, os bovinos eram transportados mortos e amarrados pela água, rebocados por embarcações. Já os equinos eram conduzidos vivos pelas margens do rio até o ponto onde acontecia o abate. Depois, a carne era comercializada ilegalmente — detalha a delegada.

Nos dois estabelecimentos comerciais fiscalizados na Colônia Z3, as equipes apreenderam outros cerca de 400 quilos de carne bovina armazenada em desacordo com as normas sanitárias.

— Além da carne bovina, encontramos outros tipos de carne que agora serão submetidos à análise para identificação da origem e da espécie. Havia, inclusive, carnes que aparentam ser de animais silvestres, mas isso ainda será confirmado por perícia — acrescenta Paula Vieira.

O suspeito responsável pelo abatedouro clandestino não foi localizado durante o cumprimento do mandado, mas já foi identificado e responderá ao procedimento policial.

A Polícia Civil também investiga a origem de toda a carne apreendida e busca identificar outros integrantes do grupo criminoso, além de verificar a possível ligação entre o esquema e casos recentes de furto de animais registrados em propriedades rurais da região.



