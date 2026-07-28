Polícia apreende mais de 16 quilos de maconha e outras drogas na Guabiroba, em Pelotas

Uma ação da Brigada Militar apreendeu mais de 16 quilos de maconha e outros entorpecentes na segunda-feira (27), na Guabiroba, no bairro Fragata em Pelotas. A apreensão ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região.
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática e da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) avistaram um homem em atitude suspeita. Ao receber ordem de abordagem, o suspeito fugiu e abandonou uma caixa térmica no local.
Na vistoria do recipiente, os policiais encontraram aproximadamente 16,4 quilos de maconha, além de porções de skunk, dry, frascos de lança-perfume, comprimidos de droga sintética e duas balanças de precisão.
Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Pelotas para o registro da ocorrência e o prosseguimento das investigações. O homem que transportava os entorpecentes não foi localizado até o momento.
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