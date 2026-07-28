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Polícia apreende mais de 16 quilos de maconha e outras drogas na Guabiroba, em Pelotas

Material estava em uma caixa térmica abandonada por um homem que fugiu da Brigada Militar

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