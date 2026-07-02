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PF prende nove pessoas suspeitas de tortura de crianças e animais no Rio Grande do Sul

Investigação identificou dezenas de vídeos com cenas de violência produzidos entre abril e agosto de 2025

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Douglas Dutra

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