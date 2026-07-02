PF prende nove pessoas suspeitas de tortura de crianças e animais no Rio Grande do Sul

Mandados foram cumpridos em Bagé, Candiota e Canoas. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal prendeu temporariamente nove pessoas investigadas por atos graves de violência contra crianças, incluindo bebês, e maus-tratos a animais no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2). Foram sete presos em Bagé e um em Candiota, na região da Campanha, e um preso em Canoas, na região Metropolitana. A Operação Contra Barbariem também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão.

As investigações identificaram diversos vídeos com cenas de violência extrema contra vítimas em situação de vulnerabilidade. Segundo a Polícia Federal, os vídeos foram produzidos entre abril e agosto de 2025.

A apuração apontou que a maior parte das gravações foram produzidas em Bagé e que seriam compartilhadas e comercializadas pela internet. Os investigados teriam desempenhado diferentes funções, incluindo a produção e o compartilhamento dos materiais.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de tortura, agravada em razão de as vítimas serem crianças ou adolescentes, associação criminosa e maus tratos a animais.



