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Perícia busca esclarecer dinâmica de acidente com morte na BR-116, em Pelotas

Levantamento preliminar da PRF aponta possível invasão da pista contrária, hipótese que ainda será analisada

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Joanna Manhago

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