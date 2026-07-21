Perícia busca esclarecer dinâmica de acidente com morte na BR-116, em Pelotas

Acidente aconteceu por volta das 14h30min de domingo (19). Gabriel De Bem / RBS TV

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente que matou um homem de 46 anos na tarde de domingo (19), no quilômetro 527 da BR-116, em Pelotas. Um levantamento preliminar realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) indica que o veículo conduzido pela vítima teria invadido a pista contrária antes da colisão frontal com uma carreta.

A vítima, natural de Pelotas, conduzia um Toyota Etios, que incendiou após o impacto. A identidade não foi divulgada pelas autoridades. O motorista da carreta, um homem de 33 anos, também natural de Pelotas, não se feriu.

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Segundo a delegada Lisiane Matarredona, da 3ª Delegacia de Polícia de Pelotas, a informação sobre a possível invasão de pista ainda é preliminar e será confirmada, ou não, ao longo da investigação.

— Houve um levantamento inicial pela PRF que teria indicado uma invasão de pista por parte do veículo Etios, conduzido pelo motorista que veio a óbito. Isso, a princípio, é uma informação preliminar. Agora estamos aguardando a perícia oficial, que esteve no local, e ouvindo outras testemunhas. Compete à investigação fazer esse levantamento — afirma.

O acidente aconteceu por volta das 14h30min. Com a força da colisão, a carreta, com placas de São Bernardo do Campo (SP), tombou sobre a rodovia, enquanto o automóvel, emplacado em Pelotas, foi tomado pelas chamas.

A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial e a coleta de depoimentos de testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente e confirmar as causas da colisão. Até a conclusão da investigação, a hipótese de invasão de pista é tratada como preliminar.



